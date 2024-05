Eine neue Anlaufstelle für Post- und Paketservices ist am Freitag in Obrigheim in der Mühlheimer Hauptstraße 67 in Betrieb gegangen. Es ist die erste im Dorf. Die moderne Poststation verfügt über einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer. Außerdem können an ihr Brief- und Paketmarken bargeldlos mit allen gängigen EC- und Kreditkarten sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Die Nutzung der Poststation ist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. Der Automat ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zugänglich. An der Station mit 53 Paketfächern können nach Angaben der Post auch DHL-Pakete in Empfang genommen werden. Für diesen Service ist allerdings eine einmalige Registrierung erforderlich. Poststationen ergänzen das bestehende Angebot aus rund 36.000 Paketannahmestellen und 25.000 Verkaufsstellen im gesamten Bundesgebiet. Inzwischen gibt es deutschlandweit mehr als 500 dieser multifunktionalen Automaten und zudem rund 13.000 Packstationen mit über einer Million Fächern.