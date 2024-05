„Der Aufstellungsbeschluss ist der Kick-off für den Neubau der Kita, jetzt geht’s in die Vollen.“ Das hat Ebertsheims Ortsbürgermeister Bernd Findt (FL) zu der vom Gemeinderat beschlossenen Formalie gesagt.

Mit dem Beschluss werde die VG-Verwaltung aufgefordert, ein Planungsbüro für das neue Kindergartengebäude zu suchen, das auf dem alten Sportplatz gebaut werden soll. „Nach dem momentanen Kenntnisstand muss der Flächennutzungsplan für den Kita-Neubau nicht geändert werden“, erklärte Findt, warum der Rat im Bebauungsplan Nord schon jetzt das bisherige Sport- in ein Kita-Gelände umwidmen könne.

Von den insgesamt 11.500 Quadratmetern Fläche des alten Sportplatzes zwischen Ebertsheim und Rodenbach sollen die zum Raimund-Diemer-Weg gelegenen 3000 bis 4000 Quadratmeter für die neue Kita überplant werden. Die genaue Größe des benötigten Areals werde erst mit der detaillierten Planung des gesamten Komplexes – etwa mit der Anzahl der Parkplätze oder möglichen Erweiterungsflächen – ermittelt. Hinter dem Kita-Gebäude könnte auch durchaus wieder eine Sportfläche entstehen, so Findt, etwa ein Basket- oder Volleyballfeld oder ein Bolzplatz.

Standort für das neue Kita-Gebäude: etwa 4000 Quadratmeter vom alten Sportplatzgelnde in Richtung Feuerwehrgerätehaus. archivFoto: lor

Keine Erweiterung der alten Kita möglich

Der für vier Gruppen ausgelegte Neubau ist notwendig geworden, weil die Betriebserlaubnis für 68 Kinder in der Ebertsheimer Kita schon jetzt den Bedarf an Plätzen nicht mehr decken kann. Am derzeitigen Standort in der Neustraße gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten. Mit der Auslagerung von 17 Kindern (die Gruppe mit den Jüngsten) nach Mertesheim und einer waldpädagogischen Gruppe, die im Freien betreut wird, sei man auch konzeptionell am Ende, waren sich die Fraktionen von FL und SPD im Gemeinderat einig. Nur mit einem Neubau könne man dem Rechtsanspruch aller Ebertsheimer Eltern auf einen Kita-Platz gerecht werden.

Mit dem Aufstellungsbeschluss habe man sicherheitshalber auf jeden Fall den formal richtigen Weg eingeschlagen, betonte Findt und: „Ab heute können wir auch Druck machen, wenn etwas nicht vorankommt.“