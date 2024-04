Am Ostersonntag hatten Unbekannte Obrigheim mit ausländerfeindlichen Parolen übersät, nun ist das Dorf erneut mit Botschaften bepflastert worden. Nach Polizeiangaben verbreiteten Plakate und Aufkleber entlang der Hauptstraße „rassistisches und sexistisches Gedankengut“. Strafbar waren die in der Nacht von Freitag auf Samstag angebrachten Parolen nach erster Ermittler-Einschätzung wohl nicht. Allerdings fielen sie schon aufgrund des Datums besonders unangenehm auf. Denn am Samstag jährte sich der Geburtstag Adolf Hitlers, und um 19.30 Uhr war eine Travestie-Show in der Gemeindehalle Rosengarten angesetzt. Weil an dessen Fassade nun auch offenbar transfeindlich gemeinte Graffiti prangten, geht die Polizei von Sachbeschädigung aus. Die Abendveranstaltung fand unter besonderem Polizeischutz statt. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Inspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 oder E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de melden.