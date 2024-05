Die Alla-Hopp-Anlage in Grünstadt ist ab sofort wieder komplett geöffnet. Die eingezäunte Nordspitze der Sport- und Freizeitstätte für Jung und Alt kann montags bis samstags ab 8 Uhr aufgesucht werden. Der Aufenthalt ist bis zum Einbruch der Dunkelheit, längstens aber bis 20 Uhr, gestattet. An Sonn- und Feiertagen darf zwischen 15 und 20 Uhr gespielt, getobt und trainiert werden. Geregelt wird der Einlass über elektronische Schlösser an den Eingangstoren, die sich automatisch ent- und verriegeln. Die Geräte im südlichen Bereich der Anlage können täglich von 8 bis 22 Uhr (sonn- und feiertags ab 9 Uhr) genutzt werden. Jederzeit kann die Anlage über das Drehkreuz Am Bahndamm verlassen werden.