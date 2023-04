Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag haben die Frauen der HSG Eckbachtal ihr letztes Spiel in der A-Klasse. Ihr Aufstieg in die Bezirksliga ist Teil einer Erfolgsgeschichte, an der eine Trainerin großen Anteil hat.

In acht Jahren ist es gelungen, den darniederliegenden weiblichen Handball-Bereich in der HSG Eckbachtal wieder aufzubauen. Heute sind über 100 Spielerinnen in allen Altersklassen der Gekkos aktiv. Eine