Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu Fuß durch die Bockenheimer und Kindenheimer Weinberge ging es für die vielen Besucher, die am Sonntag bei „Wein per pedes“ eine neun Kilometer lange Wanderstrecke genossen. Unter ihnen: eine Studentin aus Taiwan. Was sie über das sehr pfälzische Treiben sagt.

Zwei Dinge sind an diesem Sonntag quasi Pflicht, um einen entspannten Tag im Rebenmeer zu verbringen: Sonnencreme und Sonnenhut. Dazu noch gute Laune im Gepäck sowie bequemes Schuhwerk