Hannes Ebener von der TSG Eisenberg holte am Sonntag bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U18-Leichtathleten in Ingelheim den Titel im 1500-Meter-Lauf. Seine Zwillingsschwester musste früh raus.

Paula Ebener war ab 10 Uhr im Diskusring. Im vierten Versuch warf sie die 1000-Gramm-Scheibe 29,01 Meter weit, ihr bester Versuch von sechs konstanten Versuchen. Hinter der überlegenen Nele Anton (LG Bernkastel/Wittlich) kam sie auf den zweiten Platz.

Ihr Bruder Hannes Ebener ging über 1500 Meter an den Start. In der Mittagshitze mit 30 Grad im Schatten war klar, dass es nicht um die Zeit, sondern nur um die Platzierung ging. Vor der 1200-Meter-Marke setzte sich Ebener an die Spitze, er gewann in 4:31,49 Minuten vor dem Mainzer Felix Rathje.