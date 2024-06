Thomas Mattern (parteilos) darf auch eine vierte Legislaturperiode „erster Diener“ des Örtchens Lautersheim sein. Der 52-Jährige, der 2009 erstmals antrat und diesmal als Bewerber um das Bürgermeisteramt keinen Konkurrenten hatte, konnte 86,4 Prozent der Stimmen mit einem Kreuz bei „Ja“ für sich verbuchen: 310 der 507 Wahlberechtigten schenkten ihm erneut ihr Vertrauen. 2019 votierten 88,6 Prozent der Lautersheimer für den Wirtschaftsassistenten. An der Urne am Sonntag und per Brief vorab lag die Wahlbeteiligung zusammengerechnet bei 71,4 Prozent. Nicht berücksichtigt werden konnten drei fehlerhafte Stimmzettel.