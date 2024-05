Es ist gute Tradition, dass bei einer Jahreshauptversammlung eines Vereins die langjährigen Mitglieder mit Urkunde, Ehrennadel und Präsent gewürdigt werden. Etwas Enttäuschung war dann doch zu verspüren, als zuletzt bei der Versammlung des Vereins Leben und Wohnen in Eisenberg-Steinborn von 16 zur Ehrung anstehenden Mitgliedern, darunter acht, die bereits ein halbes Jahrhundert Vereinsmitglied sind, nur eine Jubilarin erschienen ist: Rosemarie Faltermann.

Immerhin: Die langjährigen, zu ehrenden Mitglieder wurden nach der Versammlung persönlich vom Vorstand besucht, so die LWS-Vorsitzende Ivonne Hofstadt. In seinem Jahresrückblick streifte der dritte Vorsitzende Jens Schlundt dann die Vereinsveranstaltungen wie Maifeier, Angerfest und Jahresausflug nach Miltenberg im vergangenen Jahr, die erstmals nach Corona wieder wie gewohnt stattfinden konnten. Wie andernorts auch spielt bei den Festivitäten auf dem Steinborner Zentrumsplatz der Brandschutz eine übergeordnete Rolle. Man sei aber froh, dass das große Zelt noch so aufgestellt werden darf, damit die Feuerwehr im Notfall die umliegenden Häuser anfahren kann.

Nicht fehlen durfte im Jahresbericht auch die alljährliche Frühjahrsbestellung für Gartenbedarf. Dabei wurden im vergangenen Jahr 7,5 Tonnen Rindenmulch und Blumenerde von den ehrenamtlichen Helfern an Mitglieder frei Haus angeliefert, rechnete Schlundt vor.

Im Gegensatz zu manch anderem Verein wurde Erfreuliches über die Mitgliederentwicklung berichtet. Wurden 2022 noch 290 Familien mit 509 Personen gezählt, sind aktuell 301 Familien mit 514 Personen Vereinsmitglied. Interessant auch der Anteil der Geschlechter. Hier dominieren die Frauen mit 52 gegenüber den Männern mit 48 Prozent.