Stark verbessert zeigte Fußball-Landesligist VfR Grünstadt im Nachholspiel am Mittwoch beim Spitzenreiter SV Viktoria Herxheim. Dennoch unterlag der VfR in der Südpfalz mit 0:2 (0:0).

Eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur vorausgegangenen und für den VfR Grünstadt sehr schmerzhaften Niederlage gegen den TuS Altleiningen zeigte das Team von Trainer Christian Rutz.

Die Niederlage kam durch zwei individuelle Fehler zustande, wobei durchaus bemerkenswert ist, dass die Gastgeber, die in den vergangenen Spielen sehr souverän auftraten, vor 180 Zuschauern bis zur Halbzeit nur eine klare, herausgespielte Torchance besaßen. Die ergab sich unmittelbar vor dem Pausenpfiff, als VfR-Keeper Andre Zott ein fulminantes Geschoß von Fabian Cleyer per Glanzparade abwehrte. 0:0 hieß es zur Pause.

Bis dahin waren die Hausherren zwar optisch überlegen, allerdings nur bis zur Strafraumgrenze. Das war dem stärksten Mannschaftsteil des VfR Grünstadt, der neuformierten Abwehrreihe, zuzuschreiben. Leider konnten die Gäste aber ihre Angriffe nicht so kontrolliert vortragen, dass es zu einem erfolgreichen Abschluss reichte. Ansätze hierfür waren dennoch genügend vorhanden. Aber letztlich reichte das nicht.

Torwart Zott verschätzt sich

Zunächst konnte Zott noch einen Schuss klären, den Nachschuss jedoch verwandelte Fabian Clever zur Führung (50.). Eine Minute danach hatten die Gäste Glück, als Rachael Gehrlein nur die Querlatte traf. Beim Treffer zum 2:0 war wiederum Zott beteiligt, der eine „Kerze“ unterschätzte und der stärkste Herxheimer an diesem Abend, Mario Schaedler, sich mit einem sehenswerten Treffer zum 2:0 bedankte (64.). Dabei blieb es. Florian Frank (Knöchel) und Alexander Dorn (Knie) wurden verletzt ausgewechselt. Für Frank kam Paul Gehrmann (23.), der sich sofort gut einfügte, für Dorn Nico Scherer (58.), der den offensiven Mittelfeldpart übernahm.

Rutz war trotz der Niederlage mit Einstellung und Einsatz seiner Elf mehr als zufrieden. „Die Niederlage ist zwar frustrierend, aber lässt uns dennoch optimistisch in Richtung Rückrunde blicken. In den drei Spielen in diesem Jahr müssen wir allerdings gute Ergebnisse erzielen und angreifen.“ Ein großes Kompliment zollte der Herxheimer Trainer Jens Bodemer seinem Kollegen: „Man konnte deutlich merken, dass die Truppe hinter dir steht und taktisch klug eingestellt war. Wir erspielten uns nicht viele Chancen, der VfR war in dieser Saison physisch, taktisch und spielerisch die stärkste Elf, die gegen uns auftrat. Wären die beiden individuellen Fehler nicht gewesen, wäre dies ein typisches 0:0-Spiel gewesen.“

Am Samstag bei RWO Alzey

Die „Englische Woche“ beschließt der VfR am Samstag mit dem Gastspiel bei RWO Alzey (Anpfiff 15.30 Uhr, Wartbergstadion). Die Rheinhessen weisen bereits 24 Punkte auf, liegen mit sechs Zählern vor Grünstadt (13.) auf Platz sechs der Tabelle. Trainer Christian Rutz meint zur bevorstehenden Aufgabe: „Das wird wieder eine schwere Begegnung, zumal Alzey sehr aggressiv und kämpferisch stark agiert. Wir müssen da mit aller Macht gegenhalten und unsere Chancen suchen und nutzen.“ Auf Alexander Dorn und Florian Franz muss Chefcoach Rutz verzichten.