Die DKBC-Herren der Keglervereinigung Grünstadt (KVG) haben einen Lauf in der Verbandsliga B. Der Tabellenführer besiegte am Samstag den direkten Verfolger KSC 56 Pirmasens mit 6:2. Auch die KVG-Damen waren erfolgreich.

Die ersatzgeschwächten Damen des KVG gewannen deutlich mit 2770:2523 Holz gegen die SG RW/BF Hemsbach I und verteidigten so die Spitzenposition in der Zweiten Bundesliga Nord. Herausragend war einmal mehr Lea Buch, die bei nur einem Fehlwurf 490 Kegel umwarf. Ihre Mitspielerin Katharina von Krog kam mit 477 zu alter Stärke zurück. Die Gastgeberinnen leisteten sich bis zu sieben Fehlwürfe, die Gäste bis zu 15. Die Reserve der KVG-Frauen besiegte in der Gemischten Klasse Ost die TSG Haßloch III (1893:1682).

Den Herren bescherte der knappe Erfolg mit nur drei Holz Vorsprung (3543:3540) gegen den KSC Pirmasens zwei wertvolle Punkte in der Mannschaftswertung, sodass sie mit 6:2 Mannschaftspunkten bei 13,5:10,5 Satzpunkten gewannen. „Wenn wir in der Gesamtholzzahl verloren hätten, wäre das Spiel mit 4:4 unentschieden ausgegangen“, erläutert der KVG-Vorsitzende Ralf Buch. Timo Fingerle errang mit Mühe einen der beiden Mannschaftspunkte. Er warf tolle 613 Kegel, musste aber zwei Sätze mit einem beziehungsweise zwei ärgerlichen Kegeln Rückstand dem Gast überlassen.

Buch sieht Mannschaft auf bestem Weg

Tagesbester war Fabian Buch mit 639 Kegeln. Auf der ersten Bahn lief es für Buch noch nicht so gut. Er musste sich mit 21 Holz Rückstand seinem direkten Kontrahenten geschlagen geben. Doch die nächsten drei Satzpunkte gingen an den KVG-Spitzenakteur, der mit jeder Bahn besser wurde. „Jetzt stehen wir mit vier Punkten Vorsprung am Platz an der Sonne“, sagt sein Vater Ralf Buch. Er sieht die Mannschaft, die bis zur letzten Saison in der Zweiten DCU-Bundesliga antrat, mit nun 20:0 Punkten an der Tabellenspitze der Verbandsliga B schon auf bestem Weg zu den Aufstiegsspielen in die DKBC-Regionalliga.

Am vorherigen Spieltag habe sein Sohn die gewohnte Leistung nicht abrufen können: „Beim achten Wurf war er ausgerutscht, hatte anschließend kein gutes Gefühl mehr im Anlauf, was sein Spiel stark beeinflusste.“, bilanziert Buch.

DCU-Männerteam bleibt Schlusslicht

Am Ende sei die Partie bei den Kegelfreunden Sembach eine „richtig enge Kiste“ gewesen, so Ralf Buch. Die Anlage der Gastgeber habe Tücken. Letztendlich stand es aber 3544:3418 für die Grünstadter.

Die erste DCU-Männerteam, Drittplatzierte in der DCU-Landesliga I, verlor am Samstag gegen Primus TS Rodalben I unglücklich mit 5171:5191 Holz. Daran änderten auch die starken 970 und 963 Kegel von Tim Drnasin und Richard Hafke nichts. Die KVG II bleibt Schlusslicht in der Landesliga. Sie verlor auswärts gegen Post SG Kaiserslautern I mit 4513:5230 Holz.