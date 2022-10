Die zweite Mannschaft des KSV Grünstadt startet am Samstag mit einem Auswärtskampf in die neue Saison der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saarland. Auftaktgegner KTH Trier-Ehrang stellte die Pfälzer bisher stets vor große Herausforderungen und könnte abermals seiner Favoritenrolle gerecht werden.

Im vergangenen Jahr gab es nur eine einzige Präsenz-Veranstaltung – alle weiteren Wettkämpfe mussten im Fernduell ausgetragen werden. Damals führte die Reise ebenfalls nach Trier und endete trotz starken Grünstadter Auftritts mit einer Niederlage bei den bestens aufgestellten Kylltalhebern. „Ich hoffe natürlich, dass wir wieder einen spannenden Wettkampf sehen“, sagt KSV-Abteilungsleiter Axel Wenz. „Am Anfang ist es jedoch immer recht schwierig, eine Prognose für die kommende Runde abzugeben“. Zudem müsse man sich wegen organisatorischer Änderungen in der Regionalliga auf andere Gegner einstellen. Zum KTH Ehrang gesellen sich noch der KSV Hostenbach (Aufsteiger aus der Oberliga) und der KSC 07 Schifferstadt (Absteiger aus der Zweiten Bundesliga). Diese beiden Teams empfängt der KSV Grünstadt dann am 12. November sowie am 3. Dezember. Über die personelle Lage berichtet KSV-Trainer John Attilo: „Leider stehen derzeit einige unserer Athletinnen und Athleten krankheitsbedingt und aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung, aber mit Vanessa Imrock und Yvo Schlamp haben wir auch zwei vielversprechende Neuzugänge.“ Die Staffel wird komplettiert durch Rebecca Herold, Lucas Nützel, Giuliano Attilo sowie Sinem und Simge Tas.

Des Weiteren findet am Sonntag der dritte Wettkampftag in der Jugendliga statt. Die Hälfte der etwa 40 Teilnehmenden aus den Altersklassen bis 15 Jahre geht in Grünstadt, die andere Hälfte in Mainz-Weisenau an den Start. Ab 9.30 Uhr zeigt der Nachwuchs sein Können beim Mehrkampf in den Disziplinen Reißen, Stoßen, Kugelschock-Wurf, Dreier-Sprung und Sternlauf.