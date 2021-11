GEWICHTHEBEN: In einer Niederlage hat die Zweitliga-Begegnung mit dem AC Germania St. Ilgen für den KSV Grünstadt geendet. Für den KSV Grünstadt ist nun erst einmal eine Pause angesagt.

Grünstadt. Wie im Vorfeld schon erwartet musste der Zweitligist KSV Grünstadt im Duell gegen den AC Germania St. Ilgen am Samstagabend eine 0:3-Niederlage einstecken. Mit 532 zu 563,8 Relativpunkten fiel die allerdings nicht ganz so hoch aus, wie zuvor befürchtet. „Insgesamt hat sich unsere Mannschaft recht gut verkauft“, meinte KSV-Trainer John Attilo im Nachhinein.

„Schon, dass wieder Zuschauer präsent sein durften, gab einen gewissen Ansporn“, berichtete er.Es war vor allem Eigengewächs Padou Izere Shima, der das Grünstadter Publikum begeisterte. Der 21-jährige Student brachte sechs gültige Versuche in die Wertung und stellte zudem seinen eigenen Rekord von 140 Kilogramm im Stoßen ein. Auch im Zweikampf lag er mit 250 Kilogramm nur ganz knapp unter seiner persönlichen Bestleistung und erzielte mit 123 Relativpunkten das höchste Einzelergebnis der KSV-Athleten.

109 Kilopunkte standen für Mara Strykala, bei der lange unklar war, ob sie überhaupt antreten kann, zu Buche. Die Luxemburgerin erwischte allerdings nicht ihren besten Tag, denn es gelangen ihr lediglich zwei gültige Hebungen.

Erfolge im Gewichtheben und beim Crossfit

Einen souveränen Auftritt absolvierte hingegen Lina Bach. Die angehende Polizeikommissarin stammt aus dem rheinhessischen Udenheim und ist als Seiteneinsteigerin zum Gewichtheben gekommen. Sie betreibt hauptsächlich die Sportart Crossfit und hat gerade eine große Anzahl von Wettkämpfen in der Sparte hinter sich gebracht.

Ungeachtet der Doppelbelastung schaffte die 23-Jährige bei ihrem Saison-Debüt für den KSV gleich mehrere persönliche Bestwerte und knackte mit ihrem Zweikampf-Resultat von 155 kg die Norm für die Deutschen Meisterschaften. Es ist jedoch unklar, ob die im laufenden Jahr noch durchgeführt werden können.

Meisterschaften der Jugend fallen aus

Besonders bitter ist die aktuelle Situation für Nachwuchsheberin Sinem Tas. Sie bereitete sich in den vergangenen Wochen intensiv auf die Deutschen Meisterschaften der Jugend vor, steigerte ihre Leistungen kontinuierlich und erreichte auch am Samstag wieder eine persönliche Bestmarke. Jetzt kam allerdings die Absage der Titelkämpfe, die eigentlich am kommenden Wochenende im sächsischen Plauen hätten durchgeführt werden sollen.

Um Tas zu schonen, wurde nach dem Reißen getauscht: Jessica Jaeger, die als Neuzugang bereits das Grünstadter Regionalliga-Team verstärkte, übernahm den Part im Stoßen. Gemeinsam steuerte das Duo mit sechs gültigen Versuchen hervorragende 71 Relativpunkte bei.

Rebecca Herold hatte im Reißen ein wenig Pech, machte es im Stoßen dann aber wieder wett und bewies trotz Prüfungsstress ihre Ausdauer und Beständigkeit.

270 Kilogramm nach oben gewuchtet

Giuliano Attilo, der mit Trainingsrückstand in den Wettkampf gegangen war, rundete die erfreuliche KSV-Bilanz ab.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand sicherlich ein Athlet, den die Gäste aus St. Ilgen in ihren Reihen präsentierten: Der 20-jährige Bulgare Angel Rusev (Körpergewicht 59,5) wuchtete insgesamt 270 Kilogramm nach oben und zog mit überragenden 170 Relativpunkten allen davon.

Für den KSV Grünstadt steht nun eine längere Pause an, bevor es zur nächsten Begegnung in der A-Gruppe der Zweiten Bundesliga kommt. Der Termin für den Auswärtskampf bei der Athletenschmiede Kiel wurde vom 18. Dezember auf den 22. Januar 2022 verschoben.

Ergebnisse

Reißen / Stoßen / Zweikampf (Relativpunkte)

Padou Izere Shima: 110/140/250 (123), Mara Strykala: 60/80/140 (109),Lina Bach: 65/90/155 (81), Rebecca Herold: 47/65/132 (75), Giuliano Attilo: 94/112/206 (73).

Nur Reißen: Sinem Tas: 46 (28,5).

Nur Stoßen: Jessica Jaeger: 65 (42,5).