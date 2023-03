Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem 3:0-Sieg (577:237 Relativpunkte) über den pfälzischen Konkurrenten AC Mutterstadt II beendeten die Gewichtheber des KSV Grünstadt ihre erfolgreiche Zweitliga-Saison. Einen Dämpfer gab es dennoch.

Aufgrund von personellen Engpässen trat der AC Mutterstadt II nur mit fünf Hebern an und nahm in Grünstadt von Beginn an die Außenseiterrolle ein. Ein Großteil der Mannschaft