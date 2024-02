Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in letzter Minute eine Fasnachts-Verkleidung sucht, hat hier die Chance: Ein Grünstadter Tanzstudio verkauft 2000 Bühnenshow-Kostüme. Christoph Hämmelmann hat die Dance-In-Chefin Claudia Dauth gefragt, wie teuer der Spaß ist und ob sie den Trend des Jahres bedienen kann.

Frau Dauth, in dieser Fasnachtssaison sollen Barbie- und Ken-Kostüme der Renner sein. Kriegt man da bei Ihnen was?

Haben wir! Barbie haben wir ganz viel! Also, wenn Sie