Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was hält uns zusammen? Wie gelingen Beziehungen? Wann finden wir Frieden? Antworten darauf suchte der Landesjugendchor Rheinland-Pfalz in der Musik und präsentierte sein Programm „Connection“ in der Martinskirche in Grünstadt.

Es war eine spannende Kombination aus Werken der Hochromantik und der Gegenwart, die das Publikum in der Martinskirche zu hören bekam. Es waren noch einige Plätze frei, aber vielleicht