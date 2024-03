Unabhängig von mittel- und langfristigen Lösungen wie Container und Kita-Neubau „werden wir auch kurzfristig im Kindergarten handeln“, sagte Ebertsheims Ortsbürgermeister Bernd Findt (FL) zu der Toiletten-Sitution in der Einrichtung.

Zwei Mütter von Ebertsheimer Kita-Kindern hatten in der Einwohnerfragestunde der Gemeinderatssitzung die für sie „unhaltbaren Zustände in der Kita, insbesondere bei den Toiletten“ heftig kritisiert. Nachdem Findt und Ortsbeigeordneter Elpidio Battistutta nun bei einer Elternversammlung im Kindergarten gewesen seien „und sich das vor Ort angeschaut“ haben, solle umgehend eine „schnelle Lösung auf dem kleinen Dienstweg“ umgesetzt werden, so Findt. Konkret bei den Toiletten auf der ersten Kita-Etage, bei dem das WC für Erzieherinnen und Kinder nur durch einen Vorhang getrennt ist. Vermutlich in Eigenleistung könnte diese Situation vielleicht schon demnächst geändert werden, hofft Findt.