So viele Motorräder, wie für Fronleichnam geplant sind, waren noch nie am Ebertsheimer Sportplatz. Zwischen 50 und 300 Biker laden dort nach ihrer Ausfahrt zum großen Kinderfest ein – eine Premiere.

Dabei haben die Fußballer und die Motorradfahrer an diesem Nachmittag ein Ziel: möglichst viel Spaß für die Kinder und möglichst viele Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken. Denn der komplette Erlös des Familienfestes, das an dem Feiertag um 15 Uhr starten soll, kommt dem Verein Krebskranke Kinder in Mainz zugute. „Für uns war es überhaupt gar keine Frage, dass wir den Bikern dafür die Nutzung unserer Anlagen kostenlos zur Verfügung stellen“, betont TSV-Kassenwart Hans Hartinger.

Schließlich ist der Motorradfahrer-Verein „Biker against Mobbing“ (BaM) in der Region kein Unbekannter in Sachen Hilfe für den guten Zweck. So hatte BaM voriges Jahr den Wunsch des schwerstkranken Malik erfüllt und ihn auf eine Sternfahrt mit Abschluss am Campingplatz Ochsenbusch mitgenommen. Auch haben die Biker immer wieder Feste in unserer Region für einen guten Zweck veranstaltet.

Geld in Mainz gut angelegt

Dieses Mal fließen alle Erlöse und Spenden an den Mainzer Verein. „Wir haben uns persönlich vor Ort selbst ein Bild über die so wichtige Arbeit des Vereins gemacht und sind absolut überzeugt, dass das Geld hier besonders gut angelegt sein wird“, sagt Volker Mücke, der Zweite Vorsitzende des etwa 50 Mitglieder zählenden BaM. Der Verein für krebskranke Kinder bietet unter anderem Familien Unterkunftsmöglichkeiten während des Aufenthaltes in der Uniklinik direkt nebenan und unterstützt Projekte, um es den kleinen Patienten so angenehm wie möglich zu machen. Klar, dass dafür nun Biker und Sportler zusammenarbeiten wollen.

Zunächst startet eine Motorradfahrer-Gruppe zu ihrer – von der Polizei eskortierten – Ausfahrt in Worms. Am Dürkheimer Riesenfass wird eine zweite Gruppe dazustoßen. Gemeinsam geht es über Johanniskreuz zum Endpunkt Ebertsheim, wie Mücke informiert: „Ab 15 Uhr steigt dann auf dem Sportgelände ein Familienfest mit Torwandschießen, Tombola, Hüpfburg und einigen Überraschungen wie Fahren der Kinder – wenn’s die Eltern erlauben – auf Kinder-Trikes oder -Quads.“ Natürlich darf man auch die abgestellten Motorräder bewundern, ein paar Hingucker sollen ja auch dabei sein. Auf jeden Fall so viele wie noch nie in der 70-jährigen Geschichte des TSV Ebertsheim.