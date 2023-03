Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen grandiosen Einstieg in die verspätet gestartete DCU-Runde 2020/21 haben die Spitzenteams der KV Grünstadt am Wochenende hingelegt. Die erstmals beide in der Zweiten Bundesliga antretenden Mannschaften haben gezeigt, dass sie in der Spielklasse vorn mit dabei sind.

Noch wenige Minuten sind es am Sonntag kurz vor 12 Uhr bis zur ersten Partie der KVG-Damen in der Zweiten Bundesliga. Jahrelang hatten die Frauen den Meistertitel in der Regionalliga inne und aus unterschiedlichen