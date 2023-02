Eisenberg. Als einer der jüngsten Teilnehmer hat sich Jonas Kaufhold von der TSG Eisenberg bei der letzten Runde die Bezirksmeisterschaft gesichert.

Die letzte Duelle der Meisterschaften im Schachbezirk I versprachen große Spannung: Die vier Spieler, die sich noch Chancen auf den Titel erhofften, trafen direkt aufeinander. Einer von ihnen war Jonas Kaufhold von der TSG Eisenberg Schach.

In seiner ersten Partie gegen Otto Jung (Enkenbach) präsentierte sich Kaufhold von Beginn an offensiv und zeigte, dass er unbedingt gewinnen wollte. Gleichzeitig musste er aber auf eine Niederlage von Klaus Kuschmann gegen Volker Wawruch (Winnweiler) hoffen, der vor der letzten Runde einen halben Punkt vor ihm lag. Beide Partien wurden mit zunehmender Dauer auch immer spannender.

Starkes Endspiel

Kurz vor der Zeitkontrolle im 40. Zug entschied sich die Partie zwischen Kuschmann und Wawruch. Der bisherige Tabellenführer sah sich mit einem Figurenverlust konfrontiert und gab auf. Jetzt war klar, dass dem Eisenberger ein Sieg definitiv zum Titel reichen würde. Die folgenden zwei Stunden wurde noch hart gekämpft, Jung versuchte alles, den Bezirksmeistertitel doch noch nach Enkenbach zu holen. Doch Kaufhold spielte seine Fähigkeiten im Endspiel stark aus und brachte seinen kleinen Materialvorteil ins Ziel. Weit nach Mitternacht und insgesamt fünf Stunden Spielzeit war es dann offiziell: Jonas Kaufhold gewinnt seine Partie und ist damit neuer Bezirksmeister. Mit dem Sieg qualifizierte er sich für den 90. Pfälzischen Schachkongress, der vom 31. März bis 8. April in Eisenberg stattfindet, für das Meisteranwärterturnier.

Neben Kaufhold waren auch Klaus Schimmelpfennig und Robert Schwarzkopf in Enkenbach am Start, die beide 2,5 Punkte erreichten. Letzterer teilte sich damit den Preis in der Kategorie unter 1400 DWZ.