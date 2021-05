Grünstadt und Altleiningen, die beiden erfolgreichsten Mannschaften im Leiningerland, werden in der kommenden Saison der Landesliga Ost möglicherweise nicht gegeneinander spielen. Nur eine Konstellation gibt es, bei der die beiden Teams aufeinandertreffen könnten.

Zwischen den Fußball-Landesligisten VfR Grünstadt und TuS Altleiningen kommt es – zumindest im ersten Block der Saison 2020/21, und zwar vom ersten (6. September) bis zum 18. Spieltag (14. März) – zu keinem Lokalderby. Frühestens in der folgenden Aufstiegsrunde (von einer Abstiegsrunde möchte kein Verantwortlicher des VfR Grünstadt oder TuS Altleiningen etwas hören) könnten beide Teams aus dem Leiningerland aufeinandertreffen.

Der Grund: Der Spielausschuss des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) hat sich bekanntlich darauf verständigt, dass von der Verbandsliga an abwärts bis einschließlich zur A-Klasse in der kommenden Saison die Staffeln geteilt werden sollen. Von der Bezirks- bis zur Verbandsliga soll wie in der Oberliga nach Hin- und Rückrunde noch eine Auf- und Abstiegsrunde gespielt werden.

„Würden wir mit 18er, 19er oder noch größeren Ligen spielen, gäbe es einige Spieltage unter der Woche. Das wäre für viele Vereine problematisch. So sind wir flexibler“, sagt Jürgen Veth, Vizepräsident des SWFV und Vorsitzender des Verbandsspielausschusses. Das gelte auch für den Fall, dass es eine zweite Infektionswelle geben sollte oder dass sich ein Spieler einer Mannschaft mit dem Coronavirus infiziert und das Team für eine gewisse Zeit nicht am Spielbetrieb teilnehmen kann.

Altleiningen in Südstaffel, Grünstadt in Nordstaffel

So sehen die Spielpläne der Landesliga Ost erstmals zwei Staffeln (Grünstadt in der Nord- und Altleiningen in der Südstaffel) mit je neun Vereinen vor, wobei jeder Klub einmal spielfrei ist. Zur Nordgruppe gehören neben dem VfR Grünstadt SG RWO Alzey, VfL Fontana Finthen, SpVgg Ingelheim, SV Gimbsheim, TSG 1846 Bretzenheim, VfR Wormatia Worms U 21, VfB Bodenheim und FC Fortuna Mombach. Neben dem TuS Altleiningen wetteifern um Punkte und Siege in der Süd-Staffel SV Ruchheim, SV Büchelberg, FSV Offenbach, SV Südwest Ludwigshafen, SV Geinsheim, FSV Schifferstadt, SV Viktoria Herxheim und TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim.

Anschließend wird zwischen den jeweils ersten Vier beider Staffeln eine Aufstiegsrunde ausgetragen. Das bedeutet: Jedes Team hat mit Hin- und Rückspielen acht Spieltage zu bewältigen. Spielleiter Peter Schakewitsch (Carlsberg) sieht als Starttermin dieser Runde den 28. März 2021: „Der Meister steigt in die Verbandsliga auf, der Vizemeister muss ein Aufstiegsspiel gegen den Zweiten aus der Landesliga West bestreiten.“ Die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis neun beider Staffeln würden in einer eigenen Runde (zehn Spieltage) die Absteiger ermitteln.

„Hüben wir drüben enorm starke Teams“

Für Christian Rutz, Trainer des VfR Grünstadt, ist klar, dass sich sein Team keine Schwächen in dieser Neuner-Staffel erlauben darf: „Der Verband hat seine Gründe geschildert und diese Entscheidung getroffen, die zu akzeptieren ist. Die Staffeln weisen hüben wie drüben enorm starke Teams auf, es wird für keine Mannschaft einfach. Beide Staffeln sind qualitativ ziemlich ausgeglichen.“

Ähnlich sieht es sein Trainerkollege Michael Wolter, der früher zweieinhalb Jahre für den Landesligisten TuS Altleiningen kickte: „Für Grünstadt und Altleiningen wird es ein hartes Stück Arbeit, sich unter den jeweils ersten Vier zu qualifizieren. Ich hoffe, dass mein Team und der VfR Grünstadt in der Aufstiegsrunde aufeinandertreffen, damit das Lokalderby im Leiningerland weiterlebt. Alles andere wäre für die Fußballanhänger der Region eine große Enttäuschung.“

Die amtlichen Termine seitens des Verbands liegen exakt fest, der erste Spieltag ist am Wochenende des 6. September. Die Klubs können nun untereinander vereinbaren, ob sie bereits an einem Wochentag vor dem 6. September spielen möchten; das gilt auch für die übrigen Spieltage. Grünstadt erwartet zur Saisoneröffnung die TSG 1846 Bretzenheim, Altleiningen den SV Viktoria Herxheim.

Kommentar: Hunger auf Derby

Es würde nicht nur das Salz in der Suppe, sondern auch das Geld in den Vereinskassen hüben wie drüben fehlen, wenn es durch die neue Einteilungsstrategie der Fußball-Landesliga, die sicherlich nicht unbegründet ist, nicht mehr zum Lokalderby zwischen dem VfR Grünstadt und TuS Altleiningen käme. Den Fußballanhängern im Leiningerland würde ein Leckerbissen genommen. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt und ist groß, dass beide Teams sich unter den ersten Vier ihrer Staffeln qualifizieren und somit in der Aufstiegsrunde aufeinandertreffen. Alles andere wäre eine riesige Enttäuschung für die Verantwortlichen der Vereine und insbesondere für die „hungrigen“ Fußballfreunde beider Klubs.