Die ergiebigen Regenfälle in Rheinland-Pfalz haben den Donnersbergkreis vergangene Woche verschont. Doch das bedeutete nicht, dass die hiesigen Rettungskräfte nichts zu tun hatten. Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der Nacht zum Samstag im Gebiet von Trier im Einsatz: Hochwasseralarm! Und auch in Zweibrücken mussten sie ran.

50 Einsatzkräfte und 17 Fahrzeuge aus dem Donnersbergkreis