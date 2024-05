Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Normalerweise kennt man Willi Brausch eher im Hawaii-Hemd als einen der beiden „Dubbeglasbrieder“ in Begleitung seines Kompagnons Olli Herrmann. Doch der Frankenthaler kann auch ganz anders. Seit knapp einem Jahr bespielt er zusammen mit der Sängerin Sigrun Schumacher im Projekt „Sillis“ die Bühnen der Region – so am morgigen Mittwoch auch die der „Burgkultur“ in Battenberg.

„Eigentlich aus einer Schnapsidee heraus“ sei das Projekt, bestehend aus zwei Stimmen, Gitarre und Violine, geboren worden, sagt Brausch. Und doch haben sich er und