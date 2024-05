Unbekannte haben einen Katalysator eines geparkten Autos in der Grünstadter Uhlandstraße gestohlen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, der vergangenen Woche. Dem 46-jährigen Besitzer des geparkten Mitsubishis waren beim Starten des Autos gegen Mittwochmittag ungewöhnlich laute Auspuffgeräusche aufgefallen. Daraufhin brachte er sein Auto in die Werkstatt, wo der fehlende Katalysator bemerkt wurde. Die Polizeiinspektion Grünstadt sucht nun Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.