Vor wenigen Woche war die Runde erst gestartet. Nun hat das Coronavirus die Tischtennisspieler der Region schon wieder gestoppt. Zeit, um eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen.

Die Ligen im Pfälzischen Tischtennisverband (PTTV) wurden neu strukturiert. Der TV Colgenstein-Heidesheim ging in der Ersten Pfalzliga an den Start. Der PTTV ließ die Runde ohne die Doppelbegegnungen starten. Vier Spiele konnte der TV Colgenstein absolvieren. Zum Auftakt gab es eine 5:7-Auswärtsniederlage beim TTC Burrweiler. Gegen den TSV Kandel holte der TVC einen 7:5-Sieg. Danach setzte es für Colgenstein zwei deutliche Niederlagen beim TTC Brücken (2:10) und zu Hause gegen den TTV Mutterstadt (1:11). Eigentlich sollte der TVC in der Hinrunde noch sechs Vorrundenpartien bestreiten. Derzeit weiß aber niemand , wie und wann es weitergeht. Neuzugang Mariusz Wawryka hatte mit 5:3 Siegen die beste Bilanz. Ein bisschen hinter den Erwartungen ist bislang der vordere Paar der Colgensteiner geblieben. Dirk Eichholdtz konnte bislang nur eins seiner acht Einzel gewinnen, Thorsten Stumpf war von acht Partien dreimal erfolgreich. Das Saisonziel des aktuellen Ligasiebten ist weiter der Ligaverbleib.

Bezirksoberliga

In der neuen Bezirksoberliga ging die TSG Grünstadt Mitte September an den Start. Doch bislang lief es nicht so gut. In den bisherigem fünf Begegnungen holten die Grünstadter gerade einmal einen Punkt. Den schaffte die TSG am zweiten Spieltag mit einem 6:6 gegen den TTC Schifferstadt. Andreas Dieter ist mit 5:5 der einzige Spieler, der keine negative Bilanz hat. Mit 1:9 Punkten sind die Grünstadter in der Liga auf den hinteren Plätzen zu finden. Bislang sieht so aus, als ob es nicht nur wegen Corona eine ganz harte Saison für die TSG-Truppe werden würde. Die Grünstadter sind aktuell nur Ligaschlusslicht.

Bezirksliga

Der VfR Hettenleidelheim und der SV Kirchheim starteten in der Bezirksliga. Ersterer zahlte als Aufsteiger erst einmal Lehrgeld. Gegen die SG Concordia Ludwigshafen (2:10), beim TTC Frankenthal (3:9) und gegen den TV Lambsheim II (2:10) setzte es happige Niederlagen. Im vorerst letzten Spiel vor der Corona-Unterbrechung platzte beim VfR aber der Knoten. Beim TTC Bad Dürkheim holten die Hettenleidelheimer mit einem hart erkämpften 7:5-Sieg das erste Erfolgserlebnis. Der VfR, bei dem Jörg Nennstiel mit 3:1-Siegen bislang am erfolgreichsten war, liegt derzeit in der Tabelle auf dem vorletzten Rang.

Besser lief es für den SV Kirchheim, für den die Pause wohl eher ungelegen kam. Mit drei Siegen aus den bisherigen vier Partien liegt das Team von Kapitän Robin Pazmandy auf dem dritten Tabellenrang. Pazmandy (6:2 Siege), Markus Siefenhöfer (4:0) und Thomas Odenheimer (5:1) waren bislang die Erfolgsgaranten. Kommen die anderen Kirchheimer noch ins Rollen, ist für den SVK in einer möglichen Fortsetzung der Runde noch vieles möglich.

Bezirksklasse

Der TuS Ramsen hat bislang fünf Partien absolviert. Die Bilanz: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Mit 7:3 Punkten sind die Keiler im Aufstiegsrennen mit dabei. Frank Schwitzgebel hatte mit 8:2 Siegen die beste Erfolgsausbeute. Die Zweite Mannschaft des SV Kirchheim spielte sogar sechs Partien. Mit 7:5 Punkten ist der Aufsteiger voll im Soll und liegt auf Rang fünf. Die TSG Eisenberg, die TSG Grünstadt II und der TV Colgenstein II belegen die hinteren Plätze der Klasse und kämpfen um den Ligaverbleib – falls die Runde irgendwann noch fortgesetzt wird.