„Lange Wege der Verwaltung“ gab es nicht nur bei der (neun Monate dauernden Genehmigung für die) Umnutzung des ehemaligen Sparkassengebäudes zum Dorfladen und Café zu kritisieren. Auch die Verzögerungen im Genehmigungsverfahren für den Bau von zwei Einfamilienhäusern mit Nebengebäuden in der Rodenbacher Bergstraße sorgten für Unmut bei Ortsbürgermeister Bernd Findt (FWG) und dem Ortsgemeinderat.

Von Lorenz Hofstädter

Aktuell musste bei der Oberflächenentwässerung planerisch nachgearbeitet werden, weil nach den aktuellen Richtlinien Wasser weitgehend auf dem Gelände selbst versickern soll und nur in Ausnahmen abgeleitet werden kann.

Die Änderungen seien nun, so Findt, in Abstimmung mit der zuständigen SGD Süd in den Durchführungsvertrag eingearbeitet worden. Michael Ganter (SPD) dankte „der Familie Holl als Bauherrn für den langen, langen Atem, den sie bei dem geplanten Projekt trotz der bürokratischen Hürden bewiesen“ hätten.

Ähnliches gilt für den Umbau des bisherigen Hotelrestaurants in der Turnstraße in ein Ferienhaus mit sieben Wohneinheiten. Für eine Umplanung erteilte der Rat nun sein Einvernehmen.

Hintergrund: Besondere Brandschutzvorgaben für eine Decke müssen nicht umgesetzt werden, weil sowieso eine Wendeltreppe ins Obergeschoß führt. lor