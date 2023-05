Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Blickpunkt: Nach Monaten des Stillstands herrscht wieder Betrieb in den Cafés und Restaurants. Viele Mitarbeiter haben sich in der Pandemie indes anders orientiert. Während es jetzt an sprichwörtlich ausgehungerten Gästen nicht mangelt, knirscht es im System: Es fehlt an Personal.

Es sind Zahlen, die in der Branche Sorgen bereiten: Deutschlandweit ist die Zahl der in der Gastronomie sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr gesunken, erstmals