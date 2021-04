Die TSG Kerzenheim gewann am Sonntagnachmittag das Derby in der Fußball C-Klasse Donnersberg-Kaiserslautern Nord gegen den FC Marnheim zu Hause mit 4:2 (1:0), Das Spiel wurde letztlich überschattet von einer Brutalo-Szene in der Schlussphase.

„Solche Sachen haben nicht auf dem Platz verloren und diese schlimmen Beleidigungen von den Marnheimer Spielern auch nicht“, machte der Kerzenheimer Trainer Michael Uhl nach Spielschluss klar. Was war passiert? Beim Stand von 4:2 für die TSG ließen sich die Marnheimer Spieler auf eine Provokation mit einem Kerzenheimer Betreuer an der Außenlinie ein. Während der TSG-Offizielle provozierte, bekam er von den FC-Akteuren einige saftige Beleidigungen wie „Hurensohn“ an den Kopf geschmissen. Das Ganze gipfelte dann darin, dass ein Marnheimer Spieler einem Kerzenheimer Ersatzspieler, der seinen Betreuer schützen wollte, einen Schlag ins Gesicht verpasste. Schiedsrichter Cemal Günbay, der die Partie ohne Assistenten eigentlich sehr vernünftig leitete, gab dem Marnheimer Akteur die Rote Karte und pfiff dann ab. „Es war ja schon die 90. Minute vorbei, ich habe einfach abgepfiffen, das war kein Abbruch“, sagte der Unparteiische auf Nachfrage der RHEINPFALZ kurz nach der Partie.

Kerzenheim im Derby zunächst besser

Insgesamt war es von Beginn an ein hitziges Derby. Die Kerzenheimer waren aber zunächst die bessere Mannschaft und gingen in der 25. Spielminute durch den Treffer von Ugur Oezcan, der später den Schlag an der Außenlinie abbekam, mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit vergab Kerzenheim zwei klare Torchancen, sodass es nach den ersten 45 Minuten nur 1:0 für die TSG stand. Christian Frangel (49.) baute nach dem Seitenwechsel den Vorsprung aus und es schien alles auf einen souveränen Erfolg der Heimmannschaft hinauszulaufen. Doch weit gefehlt. Nach einem Fehler des TSG-Keepers Daniel Dech verkürzte Marnheim durch Matthias Wenz auf 1:2 (50.). Einige Minuten später kam der FC dann sogar zum Ausgleich. Nach einer Ecke traf Fatih Gökkaya zum 2:2 (58.). Nun wurde es noch einmal spannend.

TSG Kerzenheim behält Linie bei

Doch die „Eidechsen“ ließen sich nicht beirren. Björn Wenz verwandelte einen Freistoß von der rechten Strafraumseite direkt zur erneuten Führung – 3:2 (71.). Nach einem starken Spielzug erhöhte Bilal Chicha auf 4:2 (83.). Zuvor hatten beim FC Marnheim Görkem Cakir wegen Trikotausziehen auf dem Platz Gelb-Rot gesehen (73.) und Christian Seiler wegen eines Fouls von hinten (77.) sogar Rot. In zweifacher Unterzahl hatten die Marnheimer nichts mehr viel zuzusetzen. Auffällig war, dass die Marnheimer sich zu oft verbal mit den Zuschauern anlegten. Die negative Krönung des Ganzen war dann der Faustschlag von Alexander Bauer, der für die grobe Tätlichkeit Rot (89.) sah. Schiedsrichter Günbay machte das Beste, als er die Partie abpfiff.

So spielten sie

TSG Kerzenheim: Dech - Hoffmann, Klatt, Jung, Scholz - Riera, Müller, Wenz, Frangek - Özcan, Zahn. Ersatz: Frank, Grabow, Werle, Chicha Görg.

FC Marnheim: Ahadi - Bauer, Azat Capan, Gökkaya, Lis - Schafigulin, Nazim Capan, Cakir, Wenz - Seiler. Ersatz: Kiefer, Weiss, Ismail Capan, Halim, David Capan. Tore: Oezcan (25.), 2:0 Frangel (49.), 2:1 Wenz (52.), 2:2 Gökkaya (58.), 3:2 Wenz (71.), 4:2 Chicha (81.). Beste Spieler: Müller, Wenz - Wenz.

Gelb-Rote Karte: Cakir (FCM, 73.) wegen Trikotausziehen auf dem Platz. Rote Karten: Seiler (FCM, 77.) und Bauer (FCM, 89.).

Schiedsrichter: Günbay (Hochspeyer). Zuschauer: 70.