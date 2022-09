„Blau, blau, blau sind alle meine Kleider, weil ich ein Schaffer bin“: Das berühmte Kinderlied hätte am Samstag eigentlich umgedichtet werden müssen. Denn für den achten Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar hatten sich auch in der Region einige Menschen die blauen Aktionsshirts übergestreift und die Ärmel hochgekrempelt. Die größte Gruppe in Grünstadt stellte mit 21 Helfern der CDU-Ortsverband Grünstadt-Asselheim-Sausenheim. Zum dritten Mal waren die Parteimitglieder beim Aktionstag dabei, diesmal strichen sie in der Grundschule am Ritterstein in Sausenheim Holzskulpturen, die Farben wurden von Malermeister Heiko Krauß aus Neuleiningen gestiftet. Da die Akteure ihr Projekt frühzeitig gemeldet hatten, erhielten sie vom Veranstalter einen 100 Euro-Hornbach-Gutschein, mit dem Pinsel und Equipment gekauft wurden. „Die Holzskulpturen hatten wir schon am Vortag abgeschliffen und in Folie eingepackt“, erklärt CDU-Vorsitzender Mimmo Scarmato. „Wir hatten leichte Bedenken, dass es regnen wird und da wollten wir nichts dem Zufall überlassen.“ Doch alle Sorgen waren umsonst. Am Samstagmorgen konnte eifrig gestrichen werden, auch Schulleiterin Kea Jacobi, einige Lehrer und ein Schülervater waren mit von der Partie. Laut Metropolregion waren rund 5000 Freiwillige in 60 Orten bei rund 300 Aktionen aktiv, in Grünstadt hatten neben der CDU auch der Kiwanis-Club (Rindenmulch unter Spielgeräten in der katholischen Kita verteilen, ein Holzhaus in der protestantischen Kita neu verkleiden) und Stadtverwaltung und Bauhof (Insektenhotel bauen) Projekte gemeldet, in der Verbandsgemeinde Leiningerland war in Tiefenthal eine Wald-Aktion gemeldet.