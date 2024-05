Das Wetter wird seit einigen Wochen immer wärmer und sonniger, höchste Zeit also, dass die Freibäder in der Region ihre Pforten öffnen. In der Verbandsgemeinde Leiningerland ist es am Pfingstsamstag so weit: Es wird angebadet – unter anderem bei einer offiziellen Veranstaltung im Freibad Hettenleidelheim. Was Wasserratten sonst noch wissen sollten.

Ab wann können sich die Menschen im Leiningerland wieder im kühlen Nass erfrischen?

Die Pforten beider Bäder – also in Hettenleidelheim und auf der Burg in Altleiningen – öffnen sich am Samstag, 18. Mai. In Hettenleidelheim gibt es an diesem Tag nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung ab 9 Uhr eine offizielle Eröffnung.

Haben die dieses Jahr etwas Neues zu bieten?

In Hettenleidelheim wurden nahe dem Schwimmerbecken 30 neue Schließfächer installiert, von denen zehn mit USB-Anschluss und Steckdose ausgestattet sind, damit Mobiltelefone und andere mobile Endgeräte geladen werden können, während die Besucher ihre Bahnen ziehen. Im Burgbad Altleiningen gibt es dank einer Spende der Altleininger Waldhexen zehn Saunaliegen, auf denen die Besucher entspannen können. Darüber hinaus wurden zwölf weitere Liegen angeschafft und die im gesamten Freibadbereich aufgestellt.

Gibt es auch neue Attraktionen für kleine Besucher?

Im Freibad in Hettenleidelheim wurde mit Hilfe des Fördervereins auf dem Spielplatz ein Bodentrampolin gebaut. Außerdem gibt es eine neue Reckstange von einem Meter Höhe, die mehr Bewegungsspaß bieten soll. Der Standort der Tischtennisplatten wurde verlagert, weil im Lauf des Jahres weitere Angebote hinzukommen sollen.

Was gibt es sonst noch Neues?

Die Familie Köcher, die bereits seit 2022 den Kiosk im Altleininger Bad führt, übernimmt nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung dieses Jahr auch die Gastronomie in Hettenleidelheim. Mit ihren Angeboten, die von Flammkuchen über Schnitzel bis hin zu den üblichen Schwimmbad-Pommes reichen, hätten sie die Badegäste in Altleiningen überzeugt und kämen daher nun auch in Hettenleidelheim zum Zug, heißt es weiter. In beiden Bädern sei es auch möglich, nicht zum Baden zu kommen, sondern lediglich zum Essen den Gastrobereich aufzusuchen.

Und vom Preis her?

Hier bleibt alles beim Alten: Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 4,50 Euro, eine für Kinder 2 Euro.