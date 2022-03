Es ist bei den Gewichthebern des KSV Grünstadt schon zum Running Gag geworden: Kommt Fraer Morrow diesmal zu Wettkampf oder nicht? Die britische Gastathletin musste schon mehrmals kurzfristig absagen.

Zuerst war es die Pandemie, die sie ausgebremst hat: Wegen des Lockdowns waren Flüge ausgefallen. Sie wäre zwar irgendwie nach Deutschland gekommen, aber es gab keinen passenden Rückflug nach Manchester. Dann machte ihr das Virus selbst einen Strich durch die Rechnung. Da es in Grünstadt einen Verdachtsfall gab, erlaubte es ihr britischer Trainer nicht, für die Pfälzer an den Start zu gehen. Zu hoch war die Gefahr, sich vor den britischen Meisterschaften anzustecken.

Gerade in diesem Jahr, wo die Commonwealth Games in ihrem Heimatland England stattfinden, wollte sie sich auch selbst diese Qualifikationsmöglichkeit nicht nehmen lassen. Der vergangene Wettkampf wäre für Grünstadt die dritte Gelegenheit gewesen, Morrow an den Start gehen zu lassen.

Doch dann kam Sturm Zeynep und ließ die Gewichtheberin am Flughafen stranden. Doch am heutigen Samstag – dem letzten Wettkampftag dieser Bundesliga-Saison – soll sich die Britin endlich das KSV-Trikot überziehen dürfen. Wir drücken alle Daumen, dass diesmal nichts dazwischen kommt.

