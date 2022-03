Fast acht Monate ist es her, dass etliche Menschen bei dem verheerenden Hochwasser im Ahrtal über Nacht alles verloren haben, was sie besaßen. In den ersten Tagen nach dem Unglück waren Katastrophenschützer aus ganz Rheinland-Pfalz in der Region im Einsatz. Sie arbeiteten eng mit den ortsansässigen Kräften zusammen. So kommt es, dass Feuerwehrleute aus Hettenleidelheim und Wattenheim, die im Verband des Leiningerlandes im Ahrtal waren, Freundschaften mit Kameraden aus Dernau und Altenahr schlossen. Dies wiederum hat dazu beigetragen, dass sie seinerzeit eine Aktion in Leben riefen, mit der Geld für die neuen Freunde gesammelt werden sollte – denn unter anderem hatten die nach der Flut den Verlust ihrer Gerätehäuser in Dernau und Altenahr zu beklagen. Bei der Spendensammlung kamen 12.000 Euro zusammen, die kürzlich von einer Delegation der Freiwilligen Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim ins Ahrtal gebracht wurde. Wie Andreas Michel vom Förderverein erzählt, freuen sich die Menschen im Krisengebiet aktuell über jeden grünen Grashalm, denn über Monate hinweg war das Tal nur grau und dunkel. Die dunkle Jahreszeit habe zudem auf die Stimmung gedrückt. Die Feuerwehrleute im Ahrtal hätten in den vergangenen Wochen mal einen Gang zurückgeschaltet und sich primär um sich selbst gekümmert. Nun aber gehe es mit einem ungeheuerlichen Tatendrang an den eigentlichen Wiederaufbau. Die Spende aus dem Leiningerland wurde zu gleichen Teilen an die Feuerwehren aus Dernau und Altenahr übergeben. Was sie damit machen, sollen sie selbst entscheiden, meint Michel. Die Wehren hätten noch weitere Unterstützer und könnten somit auch größere Projekte in Angriff nehmen. Die durch die Katastrophe entstandenen Freundschaften sollen weiter gepflegt werden: Wenn bei den Kameraden aus dem Ahrtal irgendwann mal wieder ein Feuerwehrfest ist, will die Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim den Ausschank übernehmen.