Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag zwischen 10.30 und 11.15 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Elements in der Ferdinand-Porsche-Straße in Grünstadt zwei Blumenkübel beschädigt und ist danach geflüchtet. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 06359 93120.