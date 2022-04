Bis zum letzten Wettkampftag musste Gewichtheben-Regionalligist KSV Grünstadt II auf seinen ersten Saisonerfolg warten. Dieser gelang jetzt gegen den ASC Zeilsheim mit einer Saisonbestleistung von 355:264 Relativpunkten.

Da sich den Gastgebern aus dem Frankfurter Vorort kurzfristig keine Möglichkeit bot, die Begegnung unter regulären Bedingungen in der Zeilsheimer Stadthalle auszutragen, kam es am Ende doch noch einmal zu einem Fernwettkampf. Beide Teams gingen in ihren eigenen Räumen an die Hantel und erfuhren erst mehrere Stunden später über die Rundenleitung von den Ergebnissen des Gegners. „Wir hatten aber sofort ein gutes Gefühl, dass es mit dieser Leistung zum erhofften Sieg reichen würde“, sagte KSV-Trainer John Attilo. „Denn nach einer langen Durststrecke konnten wir endlich in fast optimaler Besetzung antreten.“

Großen Anteil am Erfolg hatte Mara Strzykala, die 113 Relativpunkte erzielte und im Stoßen (84 kg) und Zweikampf (145 kg) mit neuen persönlichen Bestmarken glänzte. Die 30-jährige Luxemburgerin befindet sich gerade in einer intensiven Trainingsphase zur Vorbereitung für die Europameisterschaften, die Ende Mai in Albanien stattfinden. Eine EM-Teilnahme peilt auch Lisa Karp an – im August möchte sie bei den europäischen Titelkämpfen der Masters (Ü35) im polnischen Raszyn an den Start gehen. Mit einer Zweikampfleistung von 135 kg (73 Punkte) schaffte sie eine gute Ausgangsbasis und blieb dabei nur knapp unter ihrem bisherigen Bestwert. 74 Relativpunkte erreichte die 28-jährige Rebecca Herold, die als Einzige ohne Fehlversuch blieb und so ihre Zuverlässigkeit unter Beweis stellte. Mit 57 Zählern stabilisierte Nachwuchsheberin Sinem Tas ihr gegenwärtiges Niveau ebenfalls. Im Aufwärtstrend befindet sich weiterhin der 17-jährige Lucas Nützel aus Hettenleidelheim, der sich im Reißen (70 kg), Stoßen (80 kg) und Zweikampf (150 kg) erneut verbesserte und damit 38 Punkte zum Gesamtresultat beisteuerte.

Im Abschlussklassement der Regionalliga liegen nun Zeilsheim und Grünstadt mit je 2:10 Punkten gleichauf, wobei die Hessen mehr Relativpunkte erzielten und dadurch einen Rang höher eingestuft wurden. Der KSV II beendet die Runde auf dem vierten Platz. Aufgrund des Rückzugs der KG Kindsbach/Rodalben dürfte es in dieser Runde allerdings keinen Absteiger geben – selbst, wenn Meister AC Mutterstadt II nicht in die Zweite Bundesliga aufsteigen sollte. Aus der Oberliga kehrt der saarländische Traditionsverein KSV Hostenbach in die Regionalliga zurück.