Mit derzeit 25 Mitgliedern habe der Kindenheimer SPD-Ortsverein im Vergleich zum vergangenen Jahr einen Genossen hinzugewinnen können, berichtete Vorsitzender Volker Ullmer. Bei der Generalversammlung am Freitag ehrte er auch einen Mann für seine besondere Treue.

Dabei handelte es sich um Horst Krehbiel. Der Senior gehört seit sechs Jahrzehnten der SPD an. Bereits im Jahr 2000 wurde der heute 84-Jährige mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet. Zudem trägt er seit 2002 die Ehrennadel des Landes. Der Landtagsabgeordnete Christoph Spies lobte das vielfältige Engagement des Kindenheimers. Nicht nur für den Ortsverein und die Partei habe er sich eingesetzt, sondern auch bei weiteren Aktionen, berichtete Spies, der gemeinsam mit Isabel Mackensen-Geis (MdB) und Ullmer die Urkunde überreichte.

Insgesamt hat der Ortsverein aktuell elf weibliche und 14 männliche Mitglieder, berichtete der Vorsitzende. Zwei von ihnen seien unter 30 Jahren. Ullmer ging in seinem Jahresbericht kurz auf die wichtigsten Themen ein, die im Gemeinderat auf der Tagesordnung standen. Insbesondere führte er den Anbau an der Kindertagesstätte an, die wegen der Auflagen des Kita-Zukunftsgesetzes erweitert werden muss. Er kritisierte den geringen Landeszuschuss zu den hohen Kosten. Spies stellte klar, dass vonseiten der Landesebene reichlich Fördermittel fließen – und zwar für Personalkosten. „Es ist wichtig, Kinder gut auszubilden in Kita und Schule, damit wir auch Fachkräfte erhalten“, sagte Spies und rechnete den Anwesenden die angepassten und somit erhöhten Zuschüsse bis ins Jahr 2026 vor, die bei rund einer halben Million Euro lägen. Dies sei gut investiertes Geld, meinte er vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.