2:1 (1:0) hat der Tabellendritte DJK Schwarz-Weiss Frankenthal (SW) am Sonntag sein Heimspiel in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz gegen die TSG Eisenberg gewonnen. Nach zwischenzeitlich sicherer 2:0-Führung „schnupperten“ die kampfstarken Gäste am Punktgewinn.

DJK Schwarz-Weiß Frankenthal steht mit jetzt drei Punkten Rückstand (51) hinter dem SC Bobenheim-Roxheim auf Platz drei. Eisenberg steht mit 36 Punkten weiter auf Platz neun.

