Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die TSG Tiefenthal hat am Wochenende in Eisenberg ihr traditionelles Einladungsturnier für Bundesliga- und Zweitligateams veranstaltet. Die Herren waren am Samstag im Einsatz, am Sonntag die Damen. Die beiden TSG-Teams schlugen sich wacker.

Ricardo Happersberger, der Coach der Tiefenthaler Herren, konnte nach dem Turnier zufrieden sein. Die TSG belegte am Ende den vierten Tabellenrang und war somit bester Zweitligist. Die ersten drei Ränge