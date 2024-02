Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

A. musste in den vergangenen Jahren gleich zweimal vor dem Krieg flüchten. Einmal vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, einmal vor dem Krieg in Gaza. Der RHEINPFALZ erzählt der in Eisenberg lebende Palästinenser von einem Heimatbesuch, der in einer Katastrophe gipfelte.

A. kennt den Krieg. Schon in seiner Kindheit, 2008, 2010 und 2014, hat er ihn immer wieder erlebt. Immer wieder Krieg, Zerstörung, Tod von anderen Menschen. A., der in Eisenberg wohnt, kommt aus