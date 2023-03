Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Turnen ging RHEINPFALZ-Redakteur Timo Benß regelmäßig – mit Block und Stift, um über die Bundesliga-Kunstturner der TSG Grünstadt zu schreiben. Warum nicht auch mal selbst ausprobieren? Trainer Florian Bachmann hilft ihm dabei, sein Lieblingsgerät unter den sechs olympischen Disziplinen zu finden.

Was habe ich mir da nur eingebrockt? Da stehe ich also mit Sporthosen in der Turnhalle an der Asselheimer Straße. Dort, wo sonst die Kunstturner der TSG Grünstadt