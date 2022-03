Einen Monat Fahrverbot, ein Bußgeld von 500 Euro sowie einen Punkt in Flensburg erwarten einen 19-Jährigen, weil er am Samstag, gegen 17 Uhr, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter dem Steuer erwischt wurde. In einer Polizeimeldung heißt es, dass die Beamten bei einer Verkehrskontrolle zunächst drogentypische Auffälligkeiten bei dem Heranwachsenden festgestellt haben. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, auf der Dienststelle wurde ihm dann noch eine Blutprobe abgenommen.