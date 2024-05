Zum Auftakt der 1250-Jahr-Feier Obersülzens hat Ende April ein Ausflug zum Kloster Lorsch auf dem Programm gestanden. Das war keine gute Wahl, wie ein Blick in die Ortschronik zeigt.

Auf der Busfahrt nach Lorsch hatte Bürgermeister Andreas Lehmann (SPD) von einer Diskussion unter Experten über die korrekte Ersterwähnung der Siedlung gesprochen, aus der sich Obersülzen entwickelte. Wie der Bauhistoriker und Archäologe Robert Erb gegenüber der RHEINPFALZ nun klarstellt, ist eindeutig geklärt, wo die erste Urkunde geschrieben worden sei. Und zwar nicht in Südhessen, sondern im elsässischen Weißenburg: am 6. Januar 774.

Mit vier Nachbarorten

Das bestätigt ein Blick in die 1994 veröffentlichte Ortschronik. Dort wird auf Seite 24 von Horst Wilhelm beschrieben, dass ein gewisser Sigibald dem Kloster Weißenburg für seine Seelenruhe und die seiner Eltern seinen gesamten Landbesitz schenkte: Unchesstaine (Ungstein), Carlobah (Karlbach), Biziriheshaim (Bissersheim), Dachenhaime (Dackenheim) und Sulzia oder Sulcia (Obersülzen). Aufgrund der Nennung der umgebenden Dörfer „kann als sicher angesehen werden, dass es sich hier um die erste urkundliche Erwähnung unseres Ortes Obersülzen handelt“, schreibt der Autor. Da die im Norden liegenden Kommunen Albsheim, Mühlheim und Colgenstein nicht aufgeführt würden, sei es unwahrscheinlich, dass mit Sulcia das in früheren Urkunden mit gleichem Namen genannte Hohensülzen gemeint sei, so Wilhelm.

Erb stellt unter Hinweis auf die gut recherchierten Quellen klar: „Es gibt im Lorscher Codex für das Jahr 774 keinen Eintrag bezüglich Sulzia.“ Vielmehr sei Obersülzen als Salsen in Lorsch genannt. Und zwar acht Jahre später am 3. März 782. Damals übergab Sigibald weitere Ländereien an die südhessische Abtei. Ironisch merkt Erb an: „Wenn man nun wollte, könnte ein zweites Jubiläum aufgrund der Erstnennung im Lorscher Codex 2032 gefeiert werden.“