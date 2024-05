Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufbruchstimmung herrschte beim ersten Erlebnistag Tischtennis der TSG Grünstadt. Neben den potenziellen Tischtennisspielern kamen auch viele um einfach mal in diesen Sport hineinzuschnuppern. Sie gesellten sich den Tag über in der neuen TSG-Turnhalle und konnten am Ende einiges mit nach Hause nehmen.

Ein Höhepunkt war die Austragung der Tischtennis-Stadtmeisterschaft, bei denen Mitglieder der TSG Grünstadt, des TuS Sausenheim sowie des TV Asselheim teilnahmen. 40 Sportler traten in verschiedenen