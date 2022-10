Am Samstag, 29. Oktober, 16.30 und 20 Uhr dürfen sich Fans der Band Coldplay auf ein besonderes Ereignis freuen: Die Filmwelt Grünstadt präsentiert das ausverkaufte Konzert der rekordverdächtigen „Music Of The Spheres“-Welttournee aus dem River-Plate-Stadion in Buenos Aires als zeitversetzte Live-Aufzeichnung. Die Show wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen begeistert aufgenommen: The Guardian nannte sie „wirklich atemberaubend“, die New York Post beschrieb sie als „eine Nacht für die Geschichtsbücher“ und die Glasgow Evening Times bezeichnete sie als „die größte Show der Welt“. Die Band wird Klassiker aus ihrer Karriere wie Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars und My Universe in einem Stadion voller Lichter, Laser und Feuerwerk zum Besten geben – alles zusammen macht die Konzerte von Coldplay zu einem fröhlichen und lebensbejahenden Erlebnis. Inszeniert vom mehrfach ausgezeichneten Regisseur Paul Dugdale. Karten für die Konzertübertragung sind im Vorverkauf an der Kinokasse sowie online unter www.filmwelt-grünstadt.de erhältlich.