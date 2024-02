Auf der A6 ist auf Höhe der Abfahrt Wattenheim/Hettenleidelheim die rechte Spur gesperrt gewesen, nachdem am Freitag gegen 13.50 Uhr dort ein Auto in Brand geraten war. Laut Autobahnpolizei Ruchheim hat der Fahrer während der Fahrt bereits einen technischen Defekt bemerkt und das Fahrzeug noch auf dem Standstreifen kurz vor der Abfahrt Wattenheim abgestellt. Als die Feuerwehr eintraf, habe das Auto schon voll gebrannt. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit nicht beziffert werden. Die Teilsperrung der Autobahn dauerte bis kurz nach 16 Uhr an.