Zum Weltgebetstag aus Palästina wird am heutigen Freitag, 1. März, um 17 Uhr ins Evangelische Gemeindehaus in Eisenberg geladen und um 19 Uhr ins katholische Pfarrheim in Ramsen. Anschließend wird jeweils ein landestypischer Imbiss gereicht. Wann, wenn nicht jetzt sollten sich christliche Frauen aller Konfessionen weltweit zu Gottesdienst und Gebet, zum Bitten um Frieden und Gerechtigkeit versammeln? Bereits vor mehreren Jahren dazu bestimmt, haben christliche Palästinenserinnen in diesem Jahr für den Weltgebetstag die Gottesdienstordnung, die Gebete und die Lieder erarbeitet. Unter dem Motto „Durch das Band des Friedens“ berichten die Frauen von ihrem Glauben, ihrem Alltag, ihren Nöten und ihrer Sehnsucht nach Frieden. Angesichts zunehmender Gewalt, Hass und neuem Krieg ist der Weltgebetstag so wichtig wie nie zuvor, um das Band des Friedens nicht nur in Israel und Palästina, sondern weltweit neu zu knüpfen, so die Kirchengemeinde. Ein Gebet wandert 24 Stunden lang einmal um den Globus und verbindet so Menschen.