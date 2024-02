27 Aussteller, darunter elf neue, werden sich am kommenden Sonntag, 3. März, beim Hobbymarkt im Biedesheimer Bürgerhaus präsentieren. „Sie zeigen Werke lauter unterschiedlicher Hobbys. Darunter sind sehr kreative Dinge“, kündigt Regina Ottmann aus dem Organisationsteam an. Es gibt Produkte, die durch Up-Cycling entstanden sind, Dekoratives in Laser-Gravur-Technik, selbst hergestellte Hundeleinen und Taschen, Leuchten und Holzartikel, Kissen und Tassen. „Und wir konnten Larissa Schneider, die Verfasserin des Buches ,Einsatz für die Häkelnadel“, gewinnen“, erzählt Ottmann. Die in Schifferstadt lebende Tochter des Krimiautors Harald Schneider zaubert aus Wolle detailgetreue kleine Kunstwerke, die oft einen Bezug zu ihrem Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr haben. Ottmann freut sich auch über ein großes Kuchenbuffet und ein reichhaltiges Angebot an belegten Brötchen, Würstchen und Getränken. Sie sagt: „Die erwirtschaftete Spende bleibt wieder bei uns im Ort, der Zweck ist aber noch offen.“ Der Hobbymarkt ist geöffnet von 11 bis 17 Uhr.