Der SV Obersülzen tritt am Mittwoch (19 Uhr) zum zweiten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga beim FC Bavaria Wörth an. Die Chancen für das Team aus Obersülzen stehen nach der 0:4-Auftaktniederlage gegen den TuS Mechtersheim II schlecht. SV-Trainer Sascha Gerber schwankt zwischen Zufriedenheit und Ärger.

Je länger das Spiel gegen den TuS Mechtersheim II, das am Samstag gespielt wurde, abgepfiffen ist, desto größer wird nach eigener Aussage der Ärger von SVO-Trainer