Der Kulturverein Grünstadt präsentiert ein außergewöhnliches Konzerterlebnis unter dem Titel „Kontraste – Barock bis 20. Jahrhundert“ mit dem renommierten Amadeus Guitar Duo. Die Veranstaltung ist am Sonntag, 14. April, um 17 Uhr in der Friedenskirche Grünstadt (Neugasse 28, Grünstadt). Der barrierefreie Seiteneingang in der Lämmergasse ermöglicht allen Musikliebhabern eine bequeme Teilnahme.

Das Gitarrenduo, bestehend aus der Kanadierin Dale Kavanagh und dem Deutschen Thomas Kirchhoff, entführt das Publikum in die faszinierende Welt der Musik von Georg Friedrich Händel bis zur zeitgenössischen Komposition von Dale Kavanagh.

Das Programm erstreckt sich über verschiedene Epochen und Stile, beginnend mit Händels „Suite Nr. 7 in G-Moll“ in einer Bearbeitung von Ulrich Stracke. Von Joaquin Rodrigo wird die „Fanfare y Fandango“ präsentiert, gefolgt von Johann Sebastian Bachs „Chaconne in d-Moll“ in einer Bearbeitung von Ulrich Stracke.

Eigene Kompositionen

Nach einer Pause beeindruckt das Duo mit Dale Kavanaghs eigenen Kompositionen, darunter „Four Pieces“ und „Kaleidoscope, op. 17“ von 2020, das Hans-Werner Huppertz gewidmet ist. Gaspar Sanz' „Paradetas y Canarios“ in einer Bearbeitung von Irina Kircher sowie Bachs „Triosonate Nr. 2 – h-Moll, BWV 528“ mit den Sätzen Largo und Andante, arrangiert von Hans-Werner Huppertz, runden das abwechslungsreiche Programm ab.

Das Amadeus Guitar Duo, international anerkannt und mit über 1.800 Konzerten in mehr als 70 Ländern, verspricht einen Abend voller musikalischer Kontraste und künstlerischer Brillanz. Die beiden Künstler haben zahlreiche Produktionen für Rundfunk und Fernsehen eingespielt und können auf 18 CDs zurückblicken.

Der Kulturverein Grünstadt lädt zu diesem besonderen Konzertereignis ein. Tickets sind erhältlich über Reservix und vor Ort bei Haaß Bilder und Einrahmungen, Optik Neumann, Touristinformation Grünstadt und Buchhandlung Frank.

Info

Infos auf der Website des Kulturvereins Grünstadt e. V. unter https://www.kulturverein-gruenstadt.de