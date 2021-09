Der Pfalztrail Leiningerland und der Adventurewalk geht definitiv am kommenden Wochenende über die Bühne. Peter Dück, der Vorsitzende des gleichnamigen Carlsberger Vereins, der das sportliche Großereignis seit 2012 mit der Laufszene Events GmbH aus Dresden organisiert, legt erfreut die Genehmigungen der benachbarten Kreisverwaltungen Bad Dürkheim und Donnersbergkreis vor. Beide Behörden haben das erarbeitete Hygienekonzept geprüft und abgesegnet. Es gelten unter anderem die 3G-Regel sowie Masken- und Abstandspflicht im Start- und Zielbereich. Dieser befindet sich ab diesem Jahr für den Pfalztrail auf dem Gelände des TSV Carlsberg; der Adventurewalk am Samstag, 18. September, beginnt – wie gehabt – beim Cabriobad Leiningerland in Grünstadt auf der Bückelhaube. Über 50 beziehungsweise 30 Kilometer sind bisher 467 Teilnehmer registriert. Die lange Tour geht in mehreren Wellen ab 6 Uhr los, die kurze ab 9 Uhr. Für den Pfalztrail am Sonntag, 19. September, kommen mindestens 688 Menschen (Anmeldestand: Mittwochnachmittag) nach Carlsberg. Die Läufer der verschiedenen Trails durch Feld und Wald werden in kleineren Gruppen auf die Piste gelassen. Für die 36 Kilometer lange Route mit 780 Höhenmetern, die um 10 Uhr losgeht, haben sich bislang 228 Personen angemeldet. Auf die 21-Kilometer-Strecke geht es ab 11.30 Uhr, auf den Fun-Trail (10,5 Kilometer) ab 11.45 Uhr. Registrierungen und nähere Informationen im Internet unter pfalztrail.de und adventurewalk.de. |abf