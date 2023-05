Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Saison-Halbzeit für die beiden Gewichtheber-Mannschaften des KSV Grünstadt. Am Samstag bestreitet das Zweitliga-Team um 19 Uhr gegen den AC Weinheim seinen vorletzten Heimwettkampf. Die Regionalliga-Staffel tritt in dieser Runde bereits zum letzten Mal in eigener Halle an – sie empfängt um 16 Uhr die Kylltalheber Trier-Ehrang.

Allein schon die Ausgangssituation in der A-Gruppe der dreigleisigen Zweiten Bundesliga verspricht einiges an Spannung: Grünstadt trifft als bisher noch ungeschlagener Tabellenführer (9:0